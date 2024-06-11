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Salıpazarı'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Salıpazarı\'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi

Salıpazarı ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi. Serginin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Ali Akyıldız, merkezin tüm bireylere ve toplumun tüm renklerine hizmet etmeyi amaçladığını belirtti. Programda okuma-yazma kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi ve serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergiye protokol üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

11.06.2024 12:43
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Salıpazarı Spor Salonu'nda yapılan serginin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Ali Akyıldız, Halk Eğitimi Merkezlerinin beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle hareket ederek tüm bireylere, toplumun tüm renklerine hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Akyldız, "Halkımızın sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak, onlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek, eksik kalan eğitimlerine yardımcı olmak, kültürel eserlerimizi korumak, kollamak, yaygınlaştırma kurslarımızın en önemli gayesidir." dedi.

Programda okuma-yazma kursunu bitiren kursiyerlere belgeleri verildi. Öğrenciler tarafından jimnastik gösterileri ve müzik dinletisinin ardından kurdele kesimi yapılarak serginin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezdi.

Serginin açılışına, Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, İlçe Müftüsü Kenan Doğru ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Adem Osma ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ürünleri sergilendi - Son Dakika

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