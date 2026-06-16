Salıpazarı\'nda Kırsal Turizm Rotası İncelemesi

Samsun'un doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Salıpazarı'nda, kırsal turizm ve gastronomi rotasının belirlenmesi amacıyla önemli bir saha inceleme gezisi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (SAYEG) koordinasyonunda düzenlenen "Kırsal Turizm ve Gastronomi Rotası Saha İnceleme Gezisi" geniş katılımla yapıldı.

Programa, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, TKDK uzmanları, kamu kurum temsilcileri, doğa sporları kulüpleri, turizm sektörü temsilcileri ve yerel paydaşlardan oluşan yaklaşık 40 kişilik heyet katıldı.

Saha programında Karacaören Şelalesi'nde kahvaltı yapıldı. Heyet, bölgede bulunan asma köprü ve tarihi ahşap camiyi ziyaret ederek alanın turizm potansiyelini yerinde inceledi.

Program kapsamında Köprübaşı Alabalık Tesisi'nde değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Günün son bölümünde ise Çalkaya Takım Şelaleleri'nde saha tespit çalışmaları yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, yaptığı konuşmada, çalışmaların Samsun Turizm Eylem Planı doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, Salıpazarı'nın turizm tanıtım paketinin "tabandan tavana" organik bir yapıyla oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, çalışmanın tek seferlik olmadığını, bölgeye yeniden saha ziyaretleri yapılacağını ve elde edilen veriler doğrultusunda projelerin başlatılacağını söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise ilçenin el değmemiş doğasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Salıpazarı'nın doğa turizminde güçlü bir çekim merkezi haline gelebileceğini vurguladı.

Toplantıda Salıpazarı'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihi ve kültürel değerleriyle de planlı şekilde turizme kazandırılması gerektiği ifade edildi.

Ticaret İl Müdürlüğünden Hatice Nazlı Saral, Salıpazarı'nın bütüncül bir rota anlayışıyla ele alınması gerektiğini belirterek, ilçenin Likya Yolu ve Mithridates Yolu gibi korunarak planlanabileceğini dile getirdi.

TKDK Uzmanı Orhan Kılıç ise LEADER desteğinin önemine dikkati çekerek, yerel ve gastronomik ürünlerin ilçe kalkınmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Toplantıda ilçede yeni keşfedilen kaya mezarları ve Türk tamgalarının yer aldığı "Türk Yolu" rotası da gündeme geldi. Bu tarihi alanların turizme kazandırılması için çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca bölgede konaklama altyapısının geliştirilmesi, profesyonel kamp ve çadır alanlarının oluşturulması, doğaseverler ve dağcılar için güvenli güzergahların belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Doğal şelaleleri, tarihi yapıları, kırsal yaşam kültürü, gastronomik değerleri ve keşfedilmeyi bekleyen rotalarıyla Salıpazarı'nın, Karadeniz'in yeni kırsal turizm merkezlerinden biri olması yolunda çalışmaların süreceği aktarıldı.