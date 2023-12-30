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Salıpazarı'nda Kızına Mesaj Attığı İçin Dövülen Kişi Kuzenleri Tarafından Yaralandı ve Öldürüldü - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Kızına Mesaj Attığı İçin Dövülen Kişi Kuzenleri Tarafından Yaralandı ve Öldürüldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, bir ay önce kızına mesaj attığı için kendisini döven Fikret Şahinal'ı yaraladı ve kuzeni Volkan Şahinal'ı öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Salıpazarı\'nda Kızına Mesaj Attığı İçin Dövülen Kişi Kuzenleri Tarafından Yaralandı ve Öldürüldü
30.12.2023 - 12:24,  Güncelleme: 12:26
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SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde S.K., tabancayla, bir ay önce kızına mesaj attığı için kendisini döven Fikret Şahinal'ı yaraladı, kuzeni Volkan Şahinal'ı ise öldürdü.

Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde S.K., bir ay önce Fikret Şahinal'ın kızına mesaj attı. Durumu öğrenen Şahinal ve kuzeni Volkan Şahinal, S.K.'yi dövdü. Dün akşam da S.K., Volkan Şahinal'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna giderek üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Volkan Şahinal'ı yaralayan S.K., ardından yaklaşık 200 metre mesafede sokakta gördüğü Fikret Şahinal'a da ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Şahinal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
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Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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