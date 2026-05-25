Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kuyu kazısı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Karadere Mahallesi Hamzalar mevkisinde, 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu, göçük altında kalan Türkmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
İncelemelerin ardından Türkmen'in cenazesi Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Salıpazarı'nda Kuyu Kazısında Göçük: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?