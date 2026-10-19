Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü için çelenk töreni ve kahvaltı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü için çelenk töreni ve kahvaltı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salıpazarı\'nda Muhtarlar Günü için çelenk töreni ve kahvaltı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumu ve kahvaltıyla kutlandı. Kahvaltıda ilçe protokolü ve mahalle muhtarları bir araya gelirken Kaymakam İbrahim Cesur muhtarlığın büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Program kapsamında Salıpazarı Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen kahvaltıda, ilçe protokolü ile mahalle muhtarları bir araya geldi.

Burada konuşan Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Muhtarlığın büyük sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunu belirten Cesur, "Muhtarlık görevi çok ulvi bir görevdir. Nasıl ki kaymakam, belediye başkanı ve kurum amirleri mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyorsa muhtarlarımızın da her daim 7 gün 24 saat esasıyla görevlerini yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüşmesinin muhtarlar açısından bazı zorlukları beraberinde getirdiğine değinen Cesur, kamu kurumları olarak muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Cesur, hayatını kaybeden muhtarlara Allah'tan rahmet dileyerek tüm muhtarların gününü kutladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da muhtarlık kurumunun yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek yerel yönetimlerde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Muhtarlık sisteminin Osmanlı döneminden günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü anlatan Karaca, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Belediye olarak muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Karaca, "Belediye bir kurumdur, kurumsal kimliği vardır. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere bütün daire amirlerimiz ve muhtarlarımız belediyemizin misafiridir." ifadelerini kullandı.

Karaca, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise muhtarlığın demokrasinin temel kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarların mahalle sakinlerinin sorunlarını ilgili kurumlara ileterek çözüm üretilmesine katkı sağladığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Muhtarlık, yalnızca bir makam değil, milletimizin derdiyle dertlenmek, vatandaşlarımızın sesi olmak ve devletimiz ile milletimiz arasında gönül köprüsü kurmaktır. Bizler de Salıpazarı'nın her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm üretmek ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bizim için en büyük makam milletimizin gönlünde yer edinebilmektir. En büyük onur ise halkımıza hizmet etmektir."

Muhtarların sendikalaşmasına yönelik çalışmalara da değinen Gürsoy, süreçte emeği geçen Muhtarlar Federasyonu yönetimine teşekkür etti.

Kaymakamlık, belediye ve kamu kurumlarının desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürsoy, hayatını kaybeden muhtarları rahmetle anarak tüm muhtarların gününü kutladı.

Kahvaltı programının ardından Belediye Başkanı Karaca, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Programa, Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MeydanıYerel HaberlerMuhtarlar GünüSalıpazarıGüncelSamsunYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu Kadınlar isyan etti Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
“Size kuş göstereceğiz“ diyerek 4 çocuğu çağırdılar Mahalle karıştı "Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:52
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş!
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:25:57. #7.13#
SON DAKİKA: Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü için çelenk töreni ve kahvaltı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei