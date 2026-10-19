Salıpazarı\'nda Muhtarlar Günü için çelenk töreni ve kahvaltı düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Program kapsamında Salıpazarı Belediyesi tarafından özel bir tesiste düzenlenen kahvaltıda, ilçe protokolü ile mahalle muhtarları bir araya geldi.

Burada konuşan Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Muhtarlığın büyük sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunu belirten Cesur, "Muhtarlık görevi çok ulvi bir görevdir. Nasıl ki kaymakam, belediye başkanı ve kurum amirleri mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapıyorsa muhtarlarımızın da her daim 7 gün 24 saat esasıyla görevlerini yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüşmesinin muhtarlar açısından bazı zorlukları beraberinde getirdiğine değinen Cesur, kamu kurumları olarak muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Cesur, hayatını kaybeden muhtarlara Allah'tan rahmet dileyerek tüm muhtarların gününü kutladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da muhtarlık kurumunun yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek yerel yönetimlerde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Muhtarlık sisteminin Osmanlı döneminden günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü anlatan Karaca, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Belediye olarak muhtarlarla iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Karaca, "Belediye bir kurumdur, kurumsal kimliği vardır. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere bütün daire amirlerimiz ve muhtarlarımız belediyemizin misafiridir." ifadelerini kullandı.

Karaca, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise muhtarlığın demokrasinin temel kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Muhtarların mahalle sakinlerinin sorunlarını ilgili kurumlara ileterek çözüm üretilmesine katkı sağladığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Muhtarlık, yalnızca bir makam değil, milletimizin derdiyle dertlenmek, vatandaşlarımızın sesi olmak ve devletimiz ile milletimiz arasında gönül köprüsü kurmaktır. Bizler de Salıpazarı'nın her mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm üretmek ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Bizim için en büyük makam milletimizin gönlünde yer edinebilmektir. En büyük onur ise halkımıza hizmet etmektir."

Muhtarların sendikalaşmasına yönelik çalışmalara da değinen Gürsoy, süreçte emeği geçen Muhtarlar Federasyonu yönetimine teşekkür etti.

Kaymakamlık, belediye ve kamu kurumlarının desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürsoy, hayatını kaybeden muhtarları rahmetle anarak tüm muhtarların gününü kutladı.

Kahvaltı programının ardından Belediye Başkanı Karaca, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Programa, Salıpazarı Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Çelikten, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.