Salıpazarı'nda Muhtarlar Günü Kutlandı

20.10.2025 12:37
Muhtarlar Günü, Salıpazarı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı; sosyal sorumluluk projeleri duyuruldu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Salıpazarı Muhtarlar Derneği Atatürk anıtına çelenk sundu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Erol Gürsoy yaptı.

Konuşmasında muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapan Gürsoy, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Salıpazarı Muhtarlar Derneği olarak sosyal sorumluluk kapsamında her ay üç öğrenciye burs vereceklerini açıkladı.

Törenin ardından kutlamalar, ilçedeki özel bir tesiste düzenlenen kahvaltı programıyla devam etti.

Programa, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Hüseyin Talay, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum amirleri ve ilçe muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

