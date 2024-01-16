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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 'Okusam Projesi' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 'Okusam Projesi' etkinliği düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Okusam Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Gökçeli İlkokulu öğrencileri tarafından sergi ve gösteriler gerçekleştirildi. Etkinliğe yazar Faruk Yıldız da konuk olarak katıldı. Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Samsun\'un Salıpazarı ilçesinde \'Okusam Projesi\' etkinliği düzenlendi
16.01.2024 - 11:55,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Okusam Projesi" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda Gökçeli İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen sergi ile öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı etkinliğe yazar Faruk Yıldız konuk olarak katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, etkinliğe katılan Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ve programı hazırlayan Gökçeli İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA
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