Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmalarına devam ediyor

Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, gal arısına karşı biyolojik mücadele çalışmalarına devam ediyor

Salıpazarı Orman İşletme Şefliği, kestane ağaçlarında meyve ve büyüme kaybına sebep olan gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele çalışmalarına devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, laboratuvarda üretilen 'torymus sinensis' isimli böceklerin kestane ormanlarına salındığını belirtti. Özdal, gal arısı zararının ortadan kaldırılabilmesi için yararlı yırtıcı olan torymus sinensis'in üretimi ve doğaya salınmasının önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini ifade etti.

15.05.2024 16:15
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Salıpazarı Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte son yıllarda kestane ağaçlarının sürgün uçlarında gal oluşumu yaparak meyve ve büyüme kaybına sebep olan gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Yayla Mahallesi'nde 200 adet gal arısının yırtıcısı olan "torymus sinensisi" kestane ormanlarına saldıklarını belirten Özdal, "Gal arısı zararının ortadan kaldırılabilmesi için ürettiğimiz yararlı yırtıcı olan torymus sinensisin üretilmesi ve doğaya salınması işleri önümüzdeki günlerde de artarak devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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