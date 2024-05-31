Trabzon Şalpazarı\'nda Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.
Merkezde organize edilen serginin açılışına, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Özendi, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen ve davetliler katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yücel Usta, kursiyerlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin başarısında büyük pay sahibi olan usta öğreticilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.
Kursiyerlere sertifika verilen tören, stantların gezilmesinin ardından sona erdi.
Kaymakam Memiş, Şalpazarı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine de katıldı.
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