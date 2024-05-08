Salt'ın yeni sergisi 'Havaya Dair' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Salt'ın yeni sergisi 'Havaya Dair' sanatseverlerle buluştu

Salt\'ın yeni sergisi \'Havaya Dair\' sanatseverlerle buluştu

Garanti BBVA'nın desteğiyle gerçekleştirilen Salt'ın yeni sergisi 'Havaya Dair', hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını ele alıyor. Sergi, hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlayan enstalasyonlarla sanatseverleri görmediğimiz bir tehlikeye dikkat çekmeye davet ediyor. Ayrıca sergi süresince havaya ve çevre konularına dair video programları da izlenebilecek. Sergi, 18 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

08.05.2024 09:51
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Salt'ın, kurucusu Garanti BBVA'nın desteğiyle gerçekleştirilen yeni sergisi "Havaya Dair", Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluştu.

Disiplinlerararası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan sergi, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Forum alanı için tasarlanan enstalasyon, maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

"Sergi, görmediğimiz bir tehlikeyi görünür kılmak derdinde"

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Salt Genel Müdürü Deniz Ova, Salt'ın Galata ve Beyoğlu olmak üzere 2 mekanda operasyonlarını yürüttüğüne dikkati çekerek, "Çalışma alanlarımızı sanat, tasarım ve toplum olarak toparlayabiliriz. Aciliyet gösteren konulara da sergilerimizde ve programlarımızda yer veriyoruz. Havaya Dair de bu programlardan bir tanesi olarak yer alıyor. Öncesinde farklı tasarım ekipleri ve sanatçılarla, çevre odaklı sergilerimiz oldu." dedi.

Ova, çevre konusunda farkındalık yaratmayı ve bu konuları farklı perspektiflerden anlatarak daha anlaşılır kılmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Havaya Dair sergisi, işitsel ve görsel bir çalışma ile görmediğimiz bir tehlikeyi görünür kılmak derdinde. Tabii bu seyircilerimize ve ziyaretçilerimize aslında bir öneri, yeni bir okuma olarak sunuluyor. Aynı zamanda sergi süresi boyunca 2. katta bir video programı yer alacak. Her ay video programının değişeceğini söyleyebilirim. Burada da havaya ve çevre konularına dair anlatımlar yer alacak. Bu filmleri de izlemelerini tavsiye ederim."

Salt'ın kent üzerine farklı araştırmalarda yer aldığının altını çizen Ova, "2050+ ekibini de kent üzerine bir fikir geliştirmeye ve bir çalışma yapmaya davet ettik. Kente bakarken aslında en çok önümüze çıkan konu, hava kirliliği oldu. Bunun muhakkak çalışılması gerektiğini, nasıl gizli bir tehlike olduğunu, bu farkındalığı nasıl yaratabileceğimizi düşünürken Havaya Dair projesi gelişti." ifadelerini kullandı.

2050+ ekibinden Ippolito Pestellini Laparelli ise 2050+'nın Milano merkezli bir tasarım stüdyosu olduğunu ve farklı disiplinlerden sanatçıların bünyesinde yer aldığını söyledi.

Konuları farklı formatlarda inceleyebilen mimar, film yapımcısı, yazar ve küratörlerin yer aldığı bir ekip olduklarını ifade eden Laparelli, "Küresel çevre politikalarını ve teknolojiyi farklı formatlarda inceliyoruz. Bu işe bu yüzden ilgi duyuyoruz. Sergideki sonsuzluk enstalasyonu dijital ortamda sergileniyor. Bizim mimarlık fikrimiz biraz masraflı ve biz kendimize fiziksel uygulayıcılar diyoruz." şeklinde konuştu.

18 Ağustos'a dek görülebilecek

Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergiye "Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında" adlı gösterim programı eşlik edecek.

Sergi kapsamında yarın 18.30'da bir panel gerçekleştirilecek. Panel öncesi, 2050+ ekibinden Ippolito Pestellini Laparelli ile Kamil Dalkir'in sergiyi ve pratiklerini ele alacağı konuşma ile başlayacak.

Salt'tan Eylül Şenses'in moderatörlüğünü üstleneceği panelde ise Erica Petrillo, Melek Türker Saçan ve Melike Yavuz bir araya gelecek. Bilim, aktivizm ve sanat pratiklerinin kesiştiği serginin gündeme getirdiği meseleler panelde değerlendirilecek.

Sergi, 18 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Forum alanında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Hava Kirliliği, Beyoğlu, Sanat, Çevre, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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