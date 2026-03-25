Salt'tan Yeni Program: Supercut

Salt'ın yeni programı "Supercut", sinema ve hareketli görüntüyü merkeze alarak yakın ve uzak geçmişin hafızasının kuruluşunu inceliyor.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, arşivci, araştırmacı, küratör, yönetmen, eleştirmen ve akademisyenlerin katkılarıyla geliştirilmesi amaçlanan uzun soluklu programın ilk aşaması "Five Cuts", 4 Nisan'da Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da başlayacak.

Seçki, 2015-2020'de vizyona giren beş film üzerinden Türkiye'nin kişisel ve toplumsal belleğine odaklanacak.

Seçkinin ilk gösterimi, 2015 yapımı "Ana Yurdu" filmi ile gerçekleşecek.

Gösterim öncesi, filmin yönetmeni Senem Tüzen ile akademisyen Umut Tümay Arslan söyleşi yapacak.

Film eleştirmeni ve akademisyen Evrim Kaya'nın moderatörlüğündeki söyleşide hem filmde hem de o dönemde ön plana çıkan "sıkışmışlık" hissi üzerinde durulacak.