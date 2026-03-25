Salt'tan Yeni Program: Supercut

25.03.2026 13:04
Salt'ın yeni projesi 'Supercut', sinemanın hafızasını inceleyecek. İlk gösterim 4 Nisan'da.

Salt'ın yeni programı "Supercut", sinema ve hareketli görüntüyü merkeze alarak yakın ve uzak geçmişin hafızasının kuruluşunu inceliyor.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, arşivci, araştırmacı, küratör, yönetmen, eleştirmen ve akademisyenlerin katkılarıyla geliştirilmesi amaçlanan uzun soluklu programın ilk aşaması "Five Cuts", 4 Nisan'da Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da başlayacak.

Seçki, 2015-2020'de vizyona giren beş film üzerinden Türkiye'nin kişisel ve toplumsal belleğine odaklanacak.

Seçkinin ilk gösterimi, 2015 yapımı "Ana Yurdu" filmi ile gerçekleşecek.

Gösterim öncesi, filmin yönetmeni Senem Tüzen ile akademisyen Umut Tümay Arslan söyleşi yapacak.

Film eleştirmeni ve akademisyen Evrim Kaya'nın moderatörlüğündeki söyleşide hem filmde hem de o dönemde ön plana çıkan "sıkışmışlık" hissi üzerinde durulacak.

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
