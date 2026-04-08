Sam Altman'ın Liderliği ve OpenAI'ın Geleceği Üzerine Soru İşaretleri - Son Dakika
Sam Altman'ın Liderliği ve OpenAI'ın Geleceği Üzerine Soru İşaretleri

08.04.2026 14:25
The New Yorker'ın kapsamlı dosyası, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yönetim tarzı ve etik kaygılarını ele alıyor, yapay zekânın geleceğine dair endişeleri gündeme getiriyor.

The New Yorker, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yönetim şekli ve yapay zekânın geleceğine dair görüşlerini inceleyen bir dosya hazırladı. Dosyada, Altman'ın çevresindeki bazı isimler tarafından manipülatif ve güvenilmez olmakla suçlandığı, hatta sosyopat nitelendirmeleri yapıldığı belirtiliyor. Araştırmacı gazeteciler Ronan Farrow ve Andrew Marantz, bir buçuk yıl boyunca 100'den fazla kişiyle görüşerek bu iddiaları derinlemesine inceledi.

2023 yılında Altman'ın OpenAI'dan kovulma sürecinde, baş bilim insanı Ilya Sutskever'in onun liderliğini tehlikeli bulduğu ve yönetim kuruluna gizli mesajlar gönderdiği aktarılıyor. Altman'ın yalan söylemek ve iç güvenlik protokolleri konusunda yanıltıcı davrandığı öne sürülüyor. OpenAI, kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulmasına rağmen, zamanla bu yapıdan uzaklaştı ve Altman'ın yönetimine dair soru işaretleri, onun geçici olarak görevden alınmasına yol açtı. Ancak Microsoft'un desteğiyle Altman, yeni bir yönetim kurulu anlaşmasıyla CEO olarak geri döndü.

Dosyada, Altman'ın farklı tarafları aynı anda ikna edebilme yeteneği vurgulanırken, bir teknoloji yöneticisi bunu Jedi zihin oyunlarına benzetiyor. Ayrıca, Altman'ın insanları memnun etme isteği ile aldatmanın sonuçlarına karşı kayıtsızlığını bir arada barındırdığı ifade ediliyor. Eski çalışma ortağı Dario Amodei ile yaşanan anlaşmazlık da ele alınıyor; Amodei, Microsoft yatırımında güvenlik şartlarının etkisiz hale getirildiğini iddia ediyor.

OpenAI'ın yapay zekâyı nükleer silahlara benzeterek ülkeler arasında teklif savaşı başlatma fikri de dosyada yer alıyor. Ayrıca, Altman'ın kız kardeşi tarafından açılan cinsel istismar davası hatırlatılıyor, ancak bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamıyor. Farrow'a göre, Altman'ın kişiliğine dair iddiaların önemi, yapay zekâ gibi kritik bir teknolojiyi kontrol eden şirketin başındaki kişinin güvenilirliğinden kaynaklanıyor ve bu durum geleceğe dair endişeleri artırıyor.

Son Dakika Güncel Sam Altman'ın Liderliği ve OpenAI'ın Geleceği Üzerine Soru İşaretleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Sam Altman'ın Liderliği ve OpenAI'ın Geleceği Üzerine Soru İşaretleri - Son Dakika
