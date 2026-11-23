(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basil Abdülhannan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sanayi yatırımlarının artırılmasına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basil Abdülhannan ile Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Şam'da Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Sayın Basil Abdülhannan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki komşu ve kardeş ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sınai yatırımların artırılması fırsatlarını ele aldık. Ortak refahımıza katkı sağlayacak işbirliği imkanlarını birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Bakana yeni görevinde başarılar diliyorum."