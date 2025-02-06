Şam\'da 30 Çocuk Yeniden Duymaya Başladı

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Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan ameliyatlarla 30 işitme engelli çocuk, yeniden duymaya başladı.

Suudi Arabistan'dan gelen 61 gönüllü uzman doktorun katılımıyla dün yapılan ameliyatların ardından 30 çocuk, ilk kez sesleri duymanın heyecanını yaşadı.

Tetkikler sonucunda işitme cihazlarının başarılı şekilde çalıştığı tespit edilirken, aileler çocuklarının bu mutluluğuna ortak oldu.

Suriye'nin insani yardım kuruluşu "Al-Ameen"in Direktörü Nahil El-Kadri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi ile işbirliği içinde 2025 boyunca toplam 104 sağlık kampanyasının gerçekleştirileceğini söyledi.

Kadri, "Program kapsamında koklear implant ameliyatı, eklem protezi yerleştirme, kemoterapi tedavisi ve tümörlerin cerrahi olarak alınması gibi çeşitli operasyonlar başarıyla gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte böbrek nakilleri de programa dahil edilecek." dedi.

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi Gönüllü Programları Direktörü Dr. Ali Al-Karni de "Umut" kampanyası kapsamında Suriye'de koklear implant cerrahisi, eklem ve kemik cerrahisi ile tümör cerrahisi tedavileri gerçekleştireceklerini belirtti.

Oğluna koklear implant ameliyatı yapılan Selma Übeyid de gözyaşları içinde oğlunun yeniden doğmuş gibi olduğunu ve hayata başladığını söyledi.

Übeyid, Al-Ameen ve Kral Selman insani yardım kuruluşlarına teşekkür ederek, "Sevincimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum." dedi.