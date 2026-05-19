Şam'da Bomba Patladı: 1 Asker Öldü
Şam'da Bomba Patladı: 1 Asker Öldü

19.05.2026 16:36
Suriye'nin Şam kentinde bomba düzeneği patladı, 1 asker hayatını kaybetti, birkaç asker yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığına bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, birkaç askerin yaralandığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresinden yapılan açıklamada, Şam'ın Bab Şarki bölgesinde Savunma Bakanlığına ait binalardan birinin yakınında patlamaya hazır bir düzeneğin tespit edildiğini kaydedildi.

Açıklamada, düzeneğe derhal müdahale edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı, ancak aynı bölgede bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi.

Patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, birkaç askerin ise farklı derecelerde yaralandığı ifade edildi.

Çevrede bulunan çok sayıda araçta patlamanın etkisiyle hasar oluştuğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
