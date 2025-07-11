Şam'da Hamra Tiyatrosu'nda Tarihi Oyun - Son Dakika
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Şam'da Hamra Tiyatrosu'nda Tarihi Oyun

Şam\'da Hamra Tiyatrosu\'nda Tarihi Oyun
11.07.2025 23:43
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Suriye'de uzun aradan sonra Hamra Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, kültürel canlanmanın işareti.

?????? Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hamra Tiyatrosu'nda, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

İki Suriyeli tiyatro oyuncusunun sahneye koyduğu oyun, yıllar sonra Hamra Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşan ilk gösteri oldu.

Uzun süredir tiyatro faaliyetlerine kapalı olan ve halk arasında "Suriye halk tiyatrosu" olarak bilinen Hamra Tiyatrosu'nda böyle bir gösterinin yapılması, kültürel canlanmanın işareti olarak değerlendirildi.

"Ulusal Tiyatro" adı altında sahnelenen oyunda, ülkedeki siyasi gelişmelere ve sosyal sorunlara yer verildi. Oyunun, izleyici tarafından büyük ilgiyle karşılandığı ve sosyal gerçekliğe dair sahnelerin beğeni topladığı belirtildi.

Suriye Arap Tiyatrosu oyuncularından Ahed Dib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin tarihsel olarak sanat ve kültürle anıldığını söyledi.

Dib, "Siyasi ya da sosyal olsun, tiyatro her zaman toplumun aynasıdır. Bu oyun, Esed rejiminin çöküşünden sonra halkın sesi olmayı başaran ilk çalışmalardan biri. İnşallah bundan sonra tiyatro aracılığıyla mesajlarımız daha güçlü şekilde yankı bulacak." dedi.

Tiyatronun halkla doğrudan bağ kuran bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Dib, "Tiyatro sanatların temeli, yön gösteren pusulasıdır. Bir ülkede tiyatro iyiyse, diğer sanatlar da iyidir." ifadelerini kullandı.

Raed Muşrif, sahnelenen oyunun Cevan Can tarafından yazıldığını, başrolde Oadi Brad'ın yer aldığını ve yönetmenliğini kendisinin üstlendiğini kaydetti.

Oyunun yönetmeni ve sanatçılardan Muşrif, Şam'daki tiyatro salonlarının canlandırılması gerektiğini belirterek, "Şam'da sadece iki tiyatro aktif. Kültür ve Eğitim bakanlıklarına bağlı kültür merkezlerindeki sahneler de harekete geçirilmeli. Tiyatro, hayatın ekmeğidir. İnsanlar bu sanatı seviyor ve sahip çıkıyor," diye konuştu.

Muşrif, ailevi sorunları ele alan metnin, izleyicinin günlük yaşamından kesitler sunduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılanlardan Said Davass da önümüzdeki süreçte tiyatro aracılığıyla siyasi mesajların daha açık biçimde verilebileceğini ifade ederek, "Şu anda bir doğuş sürecindeyiz. Zamanla dengeleri tartarak daha güçlü eleştirilerle sahnede olacağız. Umudumuz büyük, geleceğe dair çok iyimseriz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam'da Hamra Tiyatrosu'nda Tarihi Oyun - Son Dakika

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