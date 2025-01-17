Şam'da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

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Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 11 bin 500 gıda kolisi ulaştırıldı.

Suriye'deki yerel derneklerden Zahrat Al-Naranj (Portakal Çiçeği), Terme, Hüceyre, Kabun, Sibeyni, Duma, el-Hemme, Kudseyye ve Dareyye bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik "Özgürlüğün Yaşındaki Çiçek" kampanyası başlattı.

Dernek Müdürü Kinde Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam kırsalında, çöken Baas rejiminin saldırılarından etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyan ailelere 11 bin 500 gıda kolisi gönderdiklerini belirtti.

Çavuş, dağıtılan kolilerde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi temel besin malzemelerinin bulunduğunu kaydetti.