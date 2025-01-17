Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle yeni dönem başladı. Esad'ın babası Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kaldırılırken, Şam'da seyyar satıcılar cadde ve sokaklarda yeniden satış yapmaya başladı. Vatandaşlar, fiyatların bu kadar ucuzlamasına ise inanamadıklarını söyledi.

17.01.2025 14:01
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kalktı.

İKİNCİ EL EŞYA SATIŞI YASAĞI KALKTI

Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor. Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, rejimin devrilmesiyle kalktı. Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti. Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şam'da İkinci El Eşya Satış Yasağı Kalktı

"FİYATLARIN BU KADAR UCUZ OLDUĞUNA İNANAMADIM"

Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğunu ifade eden Ömer Al Ali, "Daha önceden bırak Esad zamanını, babası Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı. Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağı söyleniyordu. Ama Suriye'de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım" dedi.

Şam'da İkinci El Eşya Satış Yasağı Kalktı

"SURİYE DAHA DA UCUZLAYACAK"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, "Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor. İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu. Elhamdülillah daha da iyi günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şam\'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA

Hafız Esad, Ekonomi, Suriye, Güncel, Yaşam, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    düşünün savaştan çıkmış bititk Suriye bile bizden . iyi 51 8 Yanıtla
  • Mahmut null:
    suriye vatandaşı nasıl olunur 37 3 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    Esad 13yıl devleti yedi bizimki 24 senedir yiyiyor 7 4 Yanıtla
  • res:
    Bekiştaşta bu pazarda satılmalı yoksa seneye küme düşer bu pazara bile almazlar 5 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Reyiz sevinsin biz Türkleri ilgilendirmiyor 4 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    biz bir simiti 0.30 dolara alırken adamlar bot alıyor bu fiata 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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