Şam\'da "İncir Bahçeleri" ile kayıpların anısı yaşatılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Darayya ilçesinde hayata geçirilen "İncir Bahçeleri" projesiyle, akibeti hala bilinmeyen ile hayatını kaybeden sivillerin anısı dikilen ağaçlarla yaşatılıyor.

Projenin kurucusu Ammar Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimin hayatını kaybedenlerin hatırasını çevresel ve anlatısal bir şekilde yaşatmayı amaçladığını söyledi.

Cabir, "Ağaçlar dikiyoruz ve her birine hayatını kaybeden sivillerin isimlerini veriyoruz. Bu kişiler, 1970'ten 8 Aralık 2024'e kadar uzanan süreçte yaşamını yitiren siviller." dedi.

Darayya'daki alanın üçüncü bahçe olduğunu belirten Cabir, projenin İdlib'de faaliyet gösteren Maruna Kütüphanesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Cabir, "İsim, Güney İdlib'deki Hiş köyünden geliyor. Orada kurulan ikinci bahçede yaklaşık 140 ağaç bulunuyordu ve her biri bir kaybın adını taşıyordu." diye konuştu.

Projenin farklı bölgelerde devam edeceğini vurgulayan Cabir, "Darayya'dan sonra Kal'at el-Hısn'da 128 ağaçlık yeni bir alan oluşturacağız. Ardından Suriye'nin farklı bölgelerinde de benzer çalışmalar sürecek." ifadelerini kullandı.

Bahçede çocukların da aktif rol aldığını dile getiren Cabir, ailelerinde kayıp bulunan küçük çocukların gül fidanları dikerek projeye katıldığını ve doğayla bağ kurduğunu söyledi.

Cabir, "Amacımız, kaybettiklerimizi bu ağaçlar aracılığıyla yaşatmak ve gelecek nesillere yaşananları aktarmak." dedi.

-"İçimizde büyük bir hüzün var"

Projeye katılan Hana Hadla, oğlu, kardeşleri ve yakınları dahil toplam 9 yakınını kaybettiğini belirterek, oğlunun 2013 yılında 18 yaşındayken tutuklandığını ve o tarihten bu yana kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Hadla, "Oğlum için bir ağaç diktik. Kaybettiklerimizin yerini hiçbir şey dolduramaz." ifadelerini kullandı.

Beş kardeşini ve kardeşinin üç çocuğunu da kaybettiğini dile getiren Hadla, "Bu ağaçlar oğlum ve şehit kardeşlerim için dikildi. Onları her zaman hatırlamak zorundayız." dedi.

Toprağın her zerresinin hayatını kaybedenlerin kanıyla yoğrulduğunu söyleyen Hadla, adaletin ancak sorumluların hesap vermesiyle sağlanabileceğini vurguladı.

Hadla, "İçimizde büyük bir hüzün var. Bu bir mutluluk değil ama duygularımızı ancak bu şekilde ifade edebiliyoruz." diye konuştu.