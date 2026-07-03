Şam'da Kafedeki Patlama: 9 Ölü, 20 Yaralı

ŞAM, 3 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamanın ardından olay yeri görülüyor, 2 Temmuz 2026.

Suriye İçişleri Bakanlığı perşembe gecesi yaptığı açıklamada, başkent Şam'ın merkezindeki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralı sayısının ise 20'ye yükseldiğini belirtti. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)