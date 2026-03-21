Şam\'da Nevruz Coşkusu

Suriye'nin başkenti Şam'da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.
Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Rükneddin Mahallesi'nde, Nevruz kutlamaları kapsamında geleneksel kıyafetler giyen yüzlerce Suriyeli, özgün müzikler eşliğinde halay çekti.
Nevruz'un simgesi olan meşaleler yakıldı, yürüyüşler yapıldı.
Baharın gelişini ve doğanın yeniden uyanışını kutlayan katılımcılar sık sık birlik, dayanışma ve barış mesajları verdi.
