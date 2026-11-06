Şam'da Süleymaniye Camii'nde 15 yıl sonra ilk cuma namazı Büyükelçi Yılmaz'la kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şam'da Süleymaniye Camii'nde 15 yıl sonra ilk cuma namazı Büyükelçi Yılmaz'la kılındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şam\'da Süleymaniye Camii\'nde 15 yıl sonra ilk cuma namazı Büyükelçi Yılmaz\'la kılındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şam'da restore edilerek yeniden ibadete açılan Süleymaniye Külliyesi Camii'nde 15 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın da katıldığı namaza kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

ŞAM (AA) – Suriye'nin başkenti Şam'da restorasyonu tamamlanarak açılan tarihi Süleymaniye Külliyesi Camii'nde 15 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Suriye'deki çatışma ve savaş süreci nedeniyle uzun yıllar ibadete kapalı kalan tarihi külliyede, 15 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca külliyedeki ilk cuma namazına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı. Namaz öncesinde ve sonrasında camideki cemaatle selamlaşan Büyükelçi Yılmaz, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

Namazın ardından Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu'l Hayr Şükri, Büyükelçi Yılmaz ile bir araya gelerek selamlaştı.

Yılmaz, Külliyede yer alan yapılar ve naaşlarla ilgili ziyarete gelen kişileri de ayrıca bilgilendirdi.

Bölge halkı, 15 yıllık aranın ardından tarihi ibadethanede yeniden saf tutarak yoğun ilgi gösterdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, uzun bir aradan sonra bu tarihi mekanda namaz kılmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, "Bugün 15 yıldan sonra ilk defa cuma namazını Süleymaniye Camii'nde kılmış olduk. Gerçekten bizim için çok övünç kaynağı ne kadar gururlansak azdır." dedi.

Mekanın mimari ve tarihi değerine dikkati çeken Yılmaz, "Bahçesiyle, çevresiyle, hem mimarisiyle gerçekten burası inanılmaz güzel bir yer, Şam halkı da uzun bir savaştan sonra burası açıldıktan sonra geldiler ve burada inanılmaz bir kalabalık var şu anda. Herkes dua ediyor, hem camileri yaptıranlara, hem onları koruyanlara, hem onları gerçekten bu günlere getirenlere ve yeniden imar edip bugün tekrar ibadete açanlara. İnşallah Şam halkı için bu son derece hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Külliyenin bahçesiyle, yanındaki çarşısıyla, yan tarafında daha sonra imar edilen Selimiye Medresesi'yle Şam'ın en önemli kültür merkezlerinden biri olacağını belirten Yılmaz, "Külliyenin alanı son derece güzel, alan son derece büyük, bahçesiyle, havuzuyla, Sultan Vahdettin'in kabriyle, yine imaretleriyle yani burası her şeyiyle tam bir külliye." dedi.

Yılmaz, Külliyenin kökenine ve mimari mirasına dikkat çekerek, "Kanuni Sultan Süleyman inşa ettirdi. Mimar Sinan'ın gözetiminde inşa edilmişti. O yüzden de Şam'da böyle bir Türk izinin olması, zaten birçok burada Türk sultanların yaptırdığı camiler, imaretler, medreseler var ama tabii burası İstanbul tarzına benzediği için, bize hep İstanbul'u hatırlattığı için ve Osmanlı'nın gelişme döneminde yapıldığı için daha da gurur verici ve daha da tanıdık. İnşallah tüm Şam halkı için hayırlı uğurlu olur." şeklinde konuştu.

Külliyeyi ziyarete gelen Selman el-Haccar ise "30 yıl önce ziyaret etmiştim, ailem ile birlikte yeniden ziyarete geldim."dedi.

Osmanlı'nın büyük miraslarından biri olan tekkenin geçmişte adeta bir harabe halinde olduğunu söyleyen Haccar, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde yapının eskisine göre çok daha iyi, bakımlı ve estetik bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Uzun yıllar kapalı kalan ve restore edildikten sonra yeniden ibadete açılan bu kutsal mekanda, ailesiyle birlikte ilk kez cuma namazı kılmanın kendisi için büyüleyici bir deneyim olduğunu vurgulayan Haccar, hissettiği mutluluğun kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir duygu olduğunu dile getirdi.

Süleymaniye Külliyesi

Yapımına 1554 yılında başlanan yapı kompleksinin cami ve imaret bölümleri 1558-1559 yıllarında tamamlandı. Daha sonra 1566 yılında Sultan II. Selim döneminde eklenen medrese ile külliye tam bir ilim ve ibadet merkezi haline geldi.

Süleymaniye Külliyesi, kurulduğu günden itibaren sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda İstanbul ve Anadolu'dan yola çıkarak Mekke ve Medine'ye giden Sürre Alayları ile hacı kafilelerinin hayati bir konaklama, iaşe ve ibadet merkezi olarak kullanılıyordu.

Hilafetin kaldırılmasının ardından sürgüne gönderilen ve 1926 yılında İtalya'nın San Remo kentinde hayatını kaybeden son Osmanlı Padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin başta olmak üzere, hanedanın pek çok mensubunun naaşı burada yer alıyor.

Kaynak: AA
Süleymaniye CamiiNuh YılmazTürkiyeGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar 8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
15:59
Yine hatipliğini konuşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TRT World Forum’da salonu ayağa kaldıran sözler
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 16:42:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Şam'da Süleymaniye Camii'nde 15 yıl sonra ilk cuma namazı Büyükelçi Yılmaz'la kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android