Şam'da Suriye-İngiltere Görüşmesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'yi başkent Şam'da kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile işbirliğini güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.