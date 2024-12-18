Şam'da Vahdettin Han'ın Mezarı Restorasyonu Yarım Kaldı - Son Dakika
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Şam'da Vahdettin Han'ın Mezarı Restorasyonu Yarım Kaldı

Süleymaniye Külliyesi'ndeki caminin restorasyonu Esad rejimi döneminde tamamlanamadı.

18.12.2024 20:12
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- Şam'da Vahdettin Han'ın da mezarının bulunduğu caminin restorasyonu yarım kaldı

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da, aralarında son Osmanlı sultanı Vahdettin Han'ın da mezarının bulunduğu Süleymaniye Külliyesi'ndeki caminin restorasyon çalışması yarım kaldı. Proje Sorumlusu Ghassan Ghanem, Esad rejimi dönemi vakıflar desteğiyle restorasyona başladıklarını, ancak tamamlanamadığını ve yeni yönetime projeyi bitirmek için başvuracaklarını söyledi.

Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Külliyesi'nde caminin arka bahçesinde bulunan mezarlıkta Vahdettin Han'dan sonraki yıllarda hayatını kaybeden Osmanlı hanedanının otuza yakın üyesinin de mezarı yer alıyor.

Üç yıl önce Esad rejimi döneminde Suriye'de bulunan vakıflar Sultan Selim Cami'nde restorasyon çalışması için bir firmayla 16 milyon dolara anlaşma sağlamıştı. İbadete ve ziyarete kapatılan camide restorasyon çalışmaları başlamış, ancak iç savaş nedeniyle firmaya düzenli ödeme yapılmamış ve restorasyon çalışmaları bir türlü tamamlanmamıştı.

Yeni yönetimle birlikte çalışmalar başladı

Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından da sokağa çıkma yasağının kaldırılması sonrası firma, yeniden restorasyon çalışmalarına başladı. Firma, alacak ödemeleri için de geçici Suriye hükümetiyle görüşme gerçekleştirecek.

"16 milyon dolarlık bir restorasyon projesi"

Proje Sorumlusu Ghassan Ghanem, "Üç sene önce buranın restorasyonunu yapmaya başladık. Suriye'deki vakıflar finansmanı üstlenmişti. Ancak biz paralarımızı alamadık. Çoğu paramız içeride kaldı. Yeni hükümete başvurularımızı yapacağız. Bu restorasyonu tamamlayacağız. Restorasyonun zaten yüzde 85'ini tamamladık. Bu, 16 milyon dolarlık bir restorasyon projesi" ifadelerini kullandı.

"Vahdettin Han'ın mezarı Türkiye'ye getirilsin"

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk yıllarda Sultan II. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Suriye'deki olaylara dikkat çekerek, Vahdettin Han'ın mezarının Türkiye'ye getirilmesini istemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şam'da Vahdettin Han'ın Mezarı Restorasyonu Yarım Kaldı - Son Dakika

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