Şam'dan Halep'e İlk Sivil Uçuş Gerçekleşti

ŞAM, 19 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanan bir Suriye uçağı, 18 Aralık 2024.
Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından çarşamba günü Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Suriye'nin kuzeyindeki Halep'e ilk sivil uçuş gerçekleşti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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