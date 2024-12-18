Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam'dan Halep'e ilk iç hat uçuşu yapıldı.

18.12.2024 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Esad rejiminden sonra Şam'dan havalanan ilk uçak Halep'e indi

HALEP - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden uçak Halep'e indi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bugün Şam Uluslararası Havalimanı'ndan resmi ilk uçuşun gerçekleştirileceği açıklanmış, daha sonra resmi uçuşun ilerleyen tarihlerde olacağı ancak bugün ise deneme uçuşunun yapılacağı kaydedilmişti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'nda ilk iç hat uçuşu gerçekleştirildi. Şam'dan hareket eden ve gazetecilerle birlikte 43 kişiyi taşıyan uçak Halep Havalimanı'na vardı.

Uçak üzerindeki yeni bayrak dikkat çekti

Esad rejiminin devrilmesi sonrası bayraklarda yaşanan değişimle birlikte uçaklarda da yenilenme yapıldığı görüldü. Uçağın kanat ve kuyruk bölümünde bulunan üç yıldızlı yeni Suriye bayrağı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Şam'dan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.