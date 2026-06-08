Şam Havalimanı'ndaki Uçuşlar Süreli Olarak Askıya Alındı

Suriye'de İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alınma süresi uzatıldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuş operasyonları saat 23.00'e kadar askıya alındı.

Uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına karşılık İran'ın İsrail'e başlattığı füze atışlarının ardından geldi.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların ilk etapta 12 saatliğine askıya aldığını bildirmişti.