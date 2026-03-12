Şam Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şam Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı

12.03.2026 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, Şam Havalimanı'ndaki uçuşları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkanı Ömer Husari, sosyal medya platformu Facebook hesabında yer alan açıklamasında, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Husari, kararın temel amacının sivil havacılığın güvenliğini sağlamak, yolcuların ve uçuş ekiplerinin emniyetini korumak olduğunu belirtti.

Husari, ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı'nın güney hava koridorlarının mevcut koşullar nedeniyle hala istikrarlı olmadığını ifade etti.

Yetkili Husari, alternatif önlemler kapsamında Halep Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçirildiğini ve Türkiye ile Akdeniz yönüne uzanan kuzey hava koridorlarının kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Husari, hava koridorları veya havalimanlarının yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir kararın ancak güvenli operasyon şartlarının tamamen sağlanması halinde alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Şam Havalimanı, Havacılık, Güvenlik, Olaylar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 00:14:27. #7.13#
SON DAKİKA: Şam Havalimanı Uçuşları Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.