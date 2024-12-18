Şam Havalimanı Yeniden Açıldı

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Suriye'de HTŞ'nin ilerleyişi sırasında kapatılan Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçti. İlk uçuş Halep'e gerçekleştirildi.Suriye'de radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün başkent Şam'a ilerleyişi sırasında kapatılan Uluslararası Şam Havalimanı geçici hükümet tarafından bugün iç uçuşlara yeniden açıldı.

43 yolcuyu taşıyan Syrian Air havayollarına ait bir uçağın bugün Halep'e ilk uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye'de 8 Aralık'ta HTŞ örgütünün Şam'a girmesi sonrasında Baas ve Esad rejimi devrilmiş, ülkenin devrik lideri Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığınmıştı.

Muhalif grupların Şam'a girmesi sonrasında Suriye ordusu havalimanının kontrolünü muhaliflere bırakmıştı. Havalimanı o tarihten bugüne kadar kapalı kaldı.

Hafta başında havalimanı personeli, uçakların üzerindeki eski Suriye bayrağını Suriye'de bağımsızlığın sembolü olarak görülen yeni bayrakla değiştirmeye başlamış, havalimanı terminallerinde de Esad dönemine ait tüm bayrak ve semboller silinmişti.

AFP/BÖ,JD

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