Şam Kalp Hastanesi’nde binlerce hastaya şifa - Son Dakika
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Şam Kalp Hastanesi’nde binlerce hastaya şifa

Şam Kalp Hastanesi’nde binlerce hastaya şifa
20.06.2026 18:47
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: - "2026 yılının ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldı"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'daki Kalp Hastanesi'nde bu yılın ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin desteğiyle hizmet kapasitesi güçlendirilen Şam Kalp Hastanesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Hastanede yoğun bakımdan ameliyathanelere kadar kapsamlı sağlık hizmetinin sunulduğunu aktaran Memişoğlu, "2026 yılının ilk beş ayında girişimsel kardiyoloji, kalp pili uygulamaları, bypass ameliyatları ve görüntüleme hizmetleriyle binlerce hastaya şifa ulaştırıldı. Nerede şifa bekleyen bir can, nerede derman arayan bir insan varsa oraya iyilik taşımak bizim medeniyet vazifemizdir." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye ve işbirliklerini güçlendirmeye kararlıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şam Kalp Hastanesi’nde binlerce hastaya şifa - Son Dakika

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