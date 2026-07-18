Şam Tekstil Fuarı NASTEKS Açıldı - Son Dakika
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Şam Tekstil Fuarı NASTEKS Açıldı

Şam Tekstil Fuarı NASTEKS Açıldı
18.07.2026 18:30
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Suriye'de tekstil sektörünü canlandırmak amacıyla NASTEKS fuarı açıldı, 300 şirket katılıyor.

Suriye'de tekstil sektörünü teknoloji entegrasyonuyla canlandırmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Şam Tekstil Fuarı "NASTEKS", Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Şara, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sanayisinin tarihin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu meslek sayesinde Şam halkı sabrı, verimliliği ve ince işçiliği öğrendi" dedi.

Fuarın Suriye halkı için "hayır ve bereket durağı" olduğunu ifade eden Şara, fuarın aynı zamanda yoksullukla mücadelede, yeniden imar ve binlerce iş imkanı sağlamada "yaratıcı bir başlangıç noktası" niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Şara, "Hikayemizi toplumsal barış, ulusal birlik, dengeli diplomasi, güvenlik istikrarı ve ekonomik büyümeyle örüyoruz. Suriye yeniden eskisi gibi yaratıcılığın kaynağı, nitelikli insan gücünün ihracatçısı ve bilgi sahibi insanların, maharetli ellerin beşiği olacak" dedi.

-"Milletler üretim gücüyle ölçülür"

Suriye Ekonomi Bakanı Muhammed Şaar ise NASTEKS'in bir fuarın ötesinde, Suriye'nin "doğal yerine" dönmesinin bir güven mesajı olduğunu söyledi.

Bakanlığın vizyonunun rekabetçi ve açık bir yatırım ortamı oluşturmak olduğunu ifade eden Şaar, "Hedefimiz üretimin önündeki engelleri kaldırmak, ihracatı güçlendirmek, sanayiyi modernize etmek ve yaratıcılığı teşvik etmektir." dedi.

NASTEKS'in kurucusu Fadi el-Muhaymid de fuarın bölgedeki en kapsamlı tekstil sanayi buluşması olduğunu belirterek, "Bugün burada sanayi ile yatırımın buluştuğu bir platformda bir araya geliyoruz. Milletler üretim gücüyle ölçülür. Bugün üreten geleceğe yön verir. Tekstilin Suriyeli insanın kimliğinin ve medeniyet mirasının bir parçası olduğuna dair sarsılmaz bir inancımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Müsteşarı Sarp Erzi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir'in yanı sıra çok sayıda ülkeden şirket temsilcisi ve davetli katıldı.

Teknoloji entegrasyonuyla tekstil sektörünü aktif hale getirmeyi hedefleyen fuara 25 ülkeden 300 şirket katıldı. Suriye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen fuar, 150 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Suriye, Güncel, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam Tekstil Fuarı NASTEKS Açıldı - Son Dakika

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