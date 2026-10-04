Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu\'nda yeni eğitim yılının ilk ders zili çaldı

ŞAM (AA) – Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders başı yaptı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen açılış törenine Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney katıldı.

Tören, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği müsteşarı Sarp Erzi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını Şam Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak ile MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Eryılmaz yaptı.

Okul Müdürü Mahmut Şanverdi de öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Törende konuşan Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılış vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

"Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun açılışı vesilesiyle gönderdiği mesajda, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin coğrafi yakınlığın ötesinde köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, "Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 36 derslik ve yaklaşık 900 öğrenci kapasitesi bulunan okulun açılışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Suriye'nin sıradan iki komşu ülke olmadığını vurgulayan Tekin, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarının yüzyıllardır iç içe geçtiğini kaydetti.

Siyasi şartlar doğrultusunda çizilen sınırların halklar arasındaki kardeşliği ve ortak hafızayı silemediğine dikkati çeken Tekin, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin Suriye'nin huzur ve güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade etti.

"Gerçek ve kalıcı kalkınma, her şeyden önce insanın inşasıyla mümkündür"

Suriye halkının zorlu süreçlerden geçtiği dönemde Türkiye'nin komşuluk hukuku gereği milyonlarca insana kapılarını açtığını, çocukların eğitime erişimi için büyük gayret gösterildiğini hatırlatan Tekin, bugün gelinen noktada sorumlulukların farklılaştığını belirtti.

Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Bir ülkenin yeniden inşasından söz edildiğinde akla öncelikle yollar, binalar, hastaneler ve altyapı yatırımları gelebilir. Bunların her biri toplumun yeniden ayağa kalkması ve hayatın normalleşmesi bakımından son derece önemlidir. Ancak gerçek ve kalıcı kalkınma, her şeyden önce insanın inşasıyla mümkündür. İnsanı inşa eden en güçlü araç ise eğitimdir. Bir okul açmak, aslında geleceğe kapı açmaktır."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vurgusu

Türkiye'nin eğitim vizyonuna ilişkin mesajlar da veren Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile çocukların sadece akademik açıdan başarılı olmalarını yeterli görmediklerini bildirdi.

Tekin, bilginin hikmetle, becerinin değerle, başarının ise erdemle buluşmasını önemsediklerini ifade ederek köklerinden güç alan, sorumluluk sahibi ve yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemini asıl kalıcı kılacak unsurun çocuklar olacağını vurgulayan Tekin, "İnanıyoruz ki Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeni dönemini yalnızca devlet adamları, anlaşmalar ve resmi kurumlar şekillendirmeyecektir. Asıl kalıcı köprüyü çocuklarımız kuracaktır. Bugün bu okulun sıralarında oturan çocuklarımız, yarının Türkiye-Suriye ilişkilerinde dostluğun, karşılıklı anlayışın ve ortak geleceğin en önemli taşıyıcıları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'nin geleceğini sizler kuracaksınız"

Mesajının sonunda öğrencilere seslenen Bakan Tekin, okulun asıl sahibinin çocuklar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İçinizden öğretmenler, doktorlar, mühendisler, bilim insanları, sanatçılar, diplomatlar ve girişimciler çıkacaktır. Hangi mesleği seçerseniz seçin, ülkenize, ailenize ve insanlığa faydalı olmayı daima önceliğiniz haline getirin. Suriye'nin geleceğini sizler kuracaksınız. Okuduğunuz her kitap, öğrendiğiniz her yeni bilgi, kazandığınız her beceri ve geliştirdiğiniz her fikir ülkenizin geleceğine konulan yeni bir tuğla olacaktır."

İlk dersi birim amirleri verdi

Törenin açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, canlı bağlantıyla Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'na bağlandı.

Sınıflardaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Tekin, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Açılışın ardından okulun sınıflarına geçen Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürleri, ilk ders saatinde öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıf tahtasının başına geçen birim amirleri, Türk okulunda ilk dersi vererek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Program kapsamında okul binasını gezen bakanlık heyeti, derslikler ve eğitim alanlarında incelemelerde bulundu.

Daha sonra öğretmenler odasında görev yapacak öğretmenlerle bir araya gelen birim amirleri, yürütülecek eğitim faaliyetleri ve müfredat üzerine sohbet etti.

Açılış programı, heyetin öğrenci ve öğretmenlerle çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

"Okulun açılması Türkiye'den ülkeye dönen öğrenciler için çok iyi bir gelişme"

Türkiye'de 8 yıl yaşadıktan sonra eğitimine Suriye'de devam eden 11. sınıf öğrencisi Hala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulunun açılmasıyla geleceğine yönelik endişelerinin yerini umut ve heyecana bıraktığını ifade etti.

Türkiye'ye 8 yaşındayken gittiğini ve eğitim hayatına 10. sınıfa kadar İstanbul'da devam ettiğini belirten Hala, Suriye'ye dönüş sürecindeki duygularını paylaştı.

Geliş sürecinde çeşitli kaygılar yaşadığını aktaran Hala, "Suriye'ye dönerken 'Üniversite nasıl olacak? Liseye, yeni arkadaşlara alışabilecek miyim?' diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması Türkiye'den ülkeye dönen öğrenciler için çok iyi bir gelişme. Herkes için sürecin güzel geçmesini temenni ediyorum." dedi.

"Türk okulu açılacağını duyduğumda çok sevindim"

İstanbul'da 8 yıl yaşadıktan sonra 2 ay önce Suriye'ye dönüş yapan 11. sınıf öğrencisi Şehid, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulunun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun açılacağını öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşadığını belirten Şehid, "Türk okulu açılacağını duyduğumda çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde okulun düşündüğümden de daha iyi olduğunu gördüm. İyi ki açılmış." dedi.

Suriye'ye ilk geldiğinde eğitimine nasıl devam edeceği ve gelecekte üniversite eğitimi konusunda endişeler taşıdığını aktaran Şehid, Türk Okulunun hizmete girmesiyle bu kaygılarının yerini umuda bıraktığını ifade etti.

Gelecek hedeflerinden de bahseden genç öğrenci Şehid, "Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Üniversite eğitimimi nerede alacağım konusunda henüz net bir fikrim yok, Türkiye'de de olabilir, burada da olabilir." diye konuştu.

Yeniden kaliteli bir eğitim imkanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Şehid, okulun açılmasıyla birlikte geleceğe daha güvenle baktığını kaydetti.