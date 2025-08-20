TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şaman olduğunu iddia eden ve ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ramazan Kalkan, 'Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlarından tutuklandı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Şaman İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?