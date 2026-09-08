Samandağ'da denetimlerde hapis cezalı 2 hükümlü ve aranan 6 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin 26 Ağustos-7 Eylül'de yaptığı uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Ağustos-7 Eylül'de ilçenin farklı yerlerinde çeşitli uygulamalar yaptı.
Ekipler uygulamalarda 4 bin 180 kişiyi kontrol etti, 1809 aracı trafik yönünden inceledi.
Denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Hükümlüler cezaevine gönderildi, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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