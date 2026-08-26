Samandağ'da Denize Giriş Yasağı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Samandağ'da denize girmek yasaklandı, yasak yarın 09.00'a kadar sürecek.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yasağın yarın saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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