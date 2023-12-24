Samandağ\'da fırtına sonucu oluşan hortum seralarda hasara yol açtı

Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.

Hortum nedeniyle Meydan Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.

Domates seraları zarar gören çiftçi Sever Kuş, 3 bin metrekarelik alanda kurduğu 9 bin fidelik domates serasının yerle bir olduğunu söyledi.

Kuş, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.???????