Samandağ\'da fırtına sonucu oluşan hortum seralarda hasara yol açtı

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Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.
Hortum nedeniyle Meydan Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.
Domates seraları zarar gören çiftçi Sever Kuş, 3 bin metrekarelik alanda kurduğu 9 bin fidelik domates serasının yerle bir olduğunu söyledi.
Kuş, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.???????
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