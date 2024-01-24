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Samandağ'da iş makinesi kaza sonucu çöktü, operatör yaralandı - Son Dakika
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Samandağ'da iş makinesi kaza sonucu çöktü, operatör yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı. Yaralı operatör, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan operatörün tedavisi devam ediyor.

Samandağ\'da iş makinesi kaza sonucu çöktü, operatör yaralandı
24.01.2024 - 13:43,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.

Kuşalanı Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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