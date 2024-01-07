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Samandağ ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Samandağ ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Mağaracık Mahallesi'ndeki bir kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı. Köpeğin yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Samandağ ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
07.01.2024 - 16:55,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Mağaracık Mahallesi'ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle indikleri 5 metre derinliğindeki kuyudan köpeği çıkardı.

Yara almadığı görülen sahipsiz köpeğe su ve yiyecek verildi.

Kaynak: AA
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