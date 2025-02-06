HATAY'ın Samandağ ilçesinde lise öğrencileri depremde hayatını kaybedenleri, Yemen Türküsü ile andı.
İlçedeki Jan ve Suphi Beyluni Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde depremin izlerini taşıyan yıkıntılar arasında Yemen Türküsü'nü seslendirerek depremde hayatını kaybettiklerini yad etti.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Lise Öğrencilerinden Deprem Şehitlerine Anma Etkinliği - Son Dakika
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