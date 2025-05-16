??????? Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 31 ASF 148 plakalı motosiklet, Deniz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki konteynere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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