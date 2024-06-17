Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Çevlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Ekiplerin, ilçe genelindeki halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürüttüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Samandağ'da Sahil Güvenlik Ekipleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Vatandaşları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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