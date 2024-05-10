Samandağ'da sahipsiz köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samandağ'da sahipsiz köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı

Samandağ\'da sahipsiz köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz bir köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlatmış ve şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Samandağ Kaymakamlığı da konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.

10.05.2024 09:37
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeğin tüfekle öldürülmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Samandağ Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da sahipsiz köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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