Samandağ'da Su Sümbülü Temizliği

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde su sümbüllerine yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Asi Nehri'nden Samandağ sahillerine taşınan su sümbüllerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaya çok sayıda personel katıldı.

Ekipler, su sümbüllerinin yanı sıra kıyıya vuran çok sayıda atığı da temizledi.