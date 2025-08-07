Samandağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 85 gram kubar esrar ve 333 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Ağustos'ta Mızraklı Mahallesi'nde kimliği belirlenen 5 şüphelinin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 2 kilo 85 gram kubar esrar ile 333 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,