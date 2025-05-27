Samandağ Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi düzenledi.
Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Emre Dündar, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Taze yaptı.
Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
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