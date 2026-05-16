Sami Özbek Teslim Oldu

TESLİM OLDU

Niğde'de iki aile arasında çıkan tartışmada husumetlisi Ali Eryılmaz'ı pompalı tüfekle öldürüp, amcası Yaşar Eryılmaz'ı da yaralayarak kaçan Sami Özbek(23), akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,