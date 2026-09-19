Şamil Ayrım, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine geldiğini söyledi - Son Dakika
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Şamil Ayrım, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine geldiğini söyledi

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Şamil Ayrım, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine geldiğini söyledi
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Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, iki ülke ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi sonrası müttefiklik seviyesine geldiğini söyledi. İzmir'deki "İki Devlet Tek Zafer" programında İsa Ambarcı ve Perviz Altay konuştu, etkinlik konserle sürdü.

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihte görülmemiş bir şekilde üst seviyede devam ediyor. Özellikle Şuşa Beyannamesi'nden sonra müttefiklik seviyesine geldi." dedi.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu tarafından Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İki Devlet Tek Zafer" temalı programa katılan Ayrım, gazetecilere, kökleri Azerbaycan'a dayanan bir milletvekili olarak iki ülkeyi ilgilendiren programlara katılmaya özen gösterdiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin seyrine dikkati çeken Ayrım, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah'a şükür bugün geldiğimiz noktada can Azerbaycan bağımsız bir devlet ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihte görülmemiş bir şekilde üst seviyede devam ediyor. Özellikle Şuşa Beyannamesi'nden sonra müttefiklik seviyesine geldi. Bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'deki 86 milyon vatandaşımızın bu hassasiyetini, son zamanlarda biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı da çok büyük bir ivme kazandı. Bizim bütün amacımız Azerbaycan-Türkiye arasındaki bu müstesna ilişkilerin aynı şekilde Türk devletleri arasında da yayılması."

Türkiye'nin güçlü duruşunun bölge için önem taşıdığını vurgulayan Ayrım, "Güçlü bir Türkiye, güçlü Türk dünyası demek, güçlü Azerbaycan demek, Türkmenistan, Kazakistan, Uygur demek." diye konuştu.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsa Ambarcı ise "iki devlet, tek millet" anlayışının altını çizerek, dost derneklerin bir federasyon çatısı altında toplanmasının gerekliliğini vurguladı.

Programda konuşan İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Yönetim Kurulu Başkanı Perviz Altay da derneğin yürüttüğü faaliyetlere değinerek, yeni kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olmalarına rağmen kısa sürede önemli çalışmalara ve işbirliklerine imza attıklarını belirtti.

Etkinlik, konuşmaların ardından sanatçı Cavit Tebrizli'nin verdiği konserle sürdü.

Kaynak: AA
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