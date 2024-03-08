Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinlikte, adliyede görevli kadın hakim, savcı ve memurlardan oluşan Samsun Adalet Korosu tarafından Türk halk müziği konseri verildi. Konserde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de yer aldı. Konser sonrasında Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.

08.03.2024 21:41  Güncelleme: 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlardan oluşan koro konser verdi.

Adliyede görevli hakim, savcı ve memur kadınlardan oluşan Samsun Adalet Korosu'nca, adliye konferans salonunda Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Şef Hızır Aydın yönetimindeki konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koronun son türküsüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever de eşlik etti.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, kadınlarla gurur duyduklarını belirterek, "Ben siyasetçiyim, çok sahnelere çıktım, çok kürsülerde konuştum ama koronun içinde olmak çok heyecan vericiymiş. Böyle bir deneyim yaşamak ne güzel." dedi.

Yurtsever ise yargının soğuk atmosferinden kadınların türküleriyle kendilerini çıkarttıklarını vurgulayarak, "Gerçekten çok profesyonel bir çalışma olmuş. Çok kısa zamanda kadınlarımız çok güzel çalışmış. Ayrı ayrı tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü memleketimde geçirmeme vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç da "adaletin çiçekleri"nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde konser verdiğini dile getirerek, "Kadınlarımız sadece 1 ay gibi kısa sürede bu konsere hazırlandı. Bu da şunu gösteriyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde gerçekten mucizeler gerçekleştirebiliyorlar. Sanatta böyle, sporda böyle. Gerçekten Türk kadını kendisine fırsat verildiğinde harikalar yaratır. Bugün bu harikalardan bir tanesiydi." diye konuştu.

Konserin ardından Karaaslan ve Yurtsever, koro üyelerine çiçek verdi.

Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı, Havvanur Yurtsever, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Memur, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aşık Veysel'in insansı robotu Şebinkarahisar'da sahne aldı
    22:49 Aşık Veysel'in insansı robotu Şebinkarahisar'da sahne aldı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.

  • Ağrı'da Aranan 3 Firari Jandarma Tarafından Yakalandı
    22:40 Ağrı'da Aranan 3 Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

    Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.


22:12 Rizespor’a 6 atan Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye maç sonu olay gönderme Rizespor'a 6 atan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye maç sonu olay gönderme
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
21:52 RAMS Park’ta gol şov Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 6-2 yendi RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 22:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan oluşan koro konseri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement