Samsun AFAD Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika
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Samsun AFAD Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

AFAD, Nebiyan Dağı'nda çığda arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

15.02.2025 11:16
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Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görevli 46 personel, çığda arama kurtarma eğitimleriyle ve tatbikatlarıyla göreve her an hazırlıklı hale getiriliyor.

AFAD ekipleri, 19 Mayıs ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de doğa turizm alanı ilan edilen 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nda çığda arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığına sahip dağa tırmanan AFAD personeline, 2 gün süren eğitimde çığda kullanılan ekipman ve müdahale yöntemleri anlatıldı.

Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştiren ekiplerin, kayıp kişilerin bulunması ve arama kurtarma faaliyetleriyle göreve her an hazır hale gelmeleri sağlanıyor.

Eğitim ve tatbikata 46 personel, 8 AFAD aracı ve 2 arama kurtarma köpeğiyle katıldı.

"Çığ koşullarında arama kurtarma nasıl yapılır, bunun eğitimini veriyoruz"

Samsun AFAD Doğada Arama Kurtarma Eğitmeni ve Birim Amiri Bilgin Şahin, AA muhabirine, ekiplerin daima göreve hazır olabilmeleri için çeşitli eğitimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çığ eğitimi ve tatbikatı için Nebiyan Dağı'nda olduklarını belirten Şahin, "Çığ koşullarında arama kurtarma nasıl yapılır, kazazedeler, kayıp kişiler nasıl aranır, bunun eğitimini veriyoruz. Bütün afetlerde görev yapıyoruz. Bunların başında deprem var. Ayrıyeten, kış aylarında başımıza gelen çığ olaylarına da ekibimiz intikal ediyor." dedi.

Karadeniz'in yüksek kesimlerine kış mevsiminde kar yağdığını aktaran Şahin, "Bulunduğumuz bölgede bir metreye yakın kar var. Çığ görevi olmasa da eğitimlerimize her an hazır olacak şekilde devam ediyoruz. Bu yüzden bütün personelimizle iki günlüğüne buraya hem eğitim hem tatbikat için intikal ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun AFAD Çığda Arama Kurtarma Eğitimi - Son Dakika

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