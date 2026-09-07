Samsun Alaçam'da rüzgarda devrilen ağaç park halindeki minibüste hasar oluşturdu
Samsun'un Alaçam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, Fatih Mahallesi'ndeki mesire alanında park halinde olan boş bir minibüsün üzerine düştü. Belediye ekipleri ağacı kaldırırken, minibüste hasar meydana geldi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki minibüste hasara yol açtı.
Bölgede etkili olan rüzgarda, Fatih Mahallesi Alaçam Belediyesi Geyikkoşan Mesire Alanı'ndaki ağaç park halindeki 55 ANG 498 plakalı boş minibüsün üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, minibüsün üzerindeki ağacı kaldırdı.
???????Minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA
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